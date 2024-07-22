Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Северстали на уровне 1950 руб

Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 1950 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

"Северсталь" представила финансовые результаты за 2К24, оказавшиеся на уровне наших и рыночных прогнозов, а также объявила размер квартальных дивидендов. Эмитент по итогам 2К24 выплатит 31 руб./акцию (против 38 руб./акцию за 1К24), дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 10 сентября 2024 года. Дивидендная доходность довольно скромная - 2%, коэффициент выплаты - 107% FCF, - указывает эксперт. - На наш взгляд, значительная денежная подушка на балансе и стабильный FCF поспособствуют высоким дивидендным выплатам по итогам 4К24 и всего 2024 года. (намного больше 100% от FCF). По нашим оценкам, акции торгуются с дивидендной доходностью около 13% на следующие двенадцать месяцев. Подтверждаем позитивный прогноз по бумагам "Северстали" и целевую цену в 1950 руб./акцию".

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