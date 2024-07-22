"Финам" снизил прогнозную цену акций T-Mobile до $136,19

"Финам" понизил рейтинг акций T-Mobile US Inc. с "держать" до "продавать" и прогнозную стоимость до $136,19 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 25,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"T-Mobile является ведущим провайдером сети 5G в США и демонстрирует лучшую динамику операционных и финансовых показателей в отрасли. Компания представила сильный отчет за 1К24, где увеличила свою рентабельность до рекордных для этого периода значений. У эмитента амбициозные планы на ближайшие пять лет на фоне высокого спроса на подключение к 5G как со стороны частных абонентов, так и со стороны бизнеса. Компания регулярно совершает выгодные для себя M&A-сделки и представляет новые услуги для клиентов как B2C, так и B2B. Тем не менее мы считаем, что акции T-Mobile сейчас сильно переоценены в сравнении с мировыми аналогами, - пишет эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E NTM и EV/EBITDA NTM компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

T-Mobile US Inc. - американская телекоммуникационная компания, провайдер беспроводной мобильной связи и беспроводного интернета, ведущий провайдер сети 5G в США.

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