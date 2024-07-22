"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций Северстали

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив котировок акций "Северстали" ввиду предстоящего цикла капзатрат и отсутствия краткосрочных позитивных триггеров, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент раскрыл финансовые и операционные показатели за 2К24. Производство стали ожидаемо снизилось на 20% кв/кв из-за планового закрытия на ремонт крупнейшей доменной печи №5 компании. Однако продажи стальной продукции выросли на 8% кв/кв из-за роста реализации продуктов с ВДС. EBITDA сталевара во оказалась в целом на уровне ожиданий: +1-2% против наших оценок и консенсуса. Свободный денежный поток (FCF) оказался выше нас (+3%), но ниже консенсуса (минус 3%) с доходностью 1,9% за квартал. Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить квартальные дивиденды за 2К24 в размере 31,06 рубля на акцию (доходность - 2,1%), что составляет более 100% квартального FCF. ГОСА состоится 30 августа, дата дивидендной отсечки - 10 сентября 2024 года, - указывают эксперты. - Продолжаем негативно смотреть на бумаги компании из-за предстоящего цикла капзатрат и отсутствия краткосрочных позитивных триггеров. При текущих ценах на сталь и сырье акции "Северстали" торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 3,7x (против 3,6x у "НЛМК" и 2,2x у "ММК"), генерируя менее 10% доходности FCF на год вперед, по нашим оценкам".

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