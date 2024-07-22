Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент в пятницу объявил, что планирует прекратить листинг своих GDR на Лондонской фондовой бирже, также сообщив, что рассматривает различные стратегические варианты решения инфраструктурных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются ее акционеры, в том числе миноритарные. В частности, отмечает Белов, анализируется сценарий листинга основной операционной "дочки" и предоставления миноритарным акционерам возможности получить акции этой компании.

"Fix Price недавно завершила редомициляцию с Кипра в Казахстан, что, однако, не позволило полностью решить инфраструктурные проблемы, такие как невозможность распределения дивидендов среди всех акционеров. Выходом из ситуации может быть листинг операционной "дочки", поэтому мы оцениваем новость в целом положительно. При этом влияние на акционерную стоимость будет зависеть от конкретных условий и сроков потенциальной реструктуризации. Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумагам Fix Price", - пишет эксперт инвестбанка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.