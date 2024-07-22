Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2960-3035п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2960-3035 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ждем в течение недели сдержанной динамики российского рынка в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. Повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов не должно сильно отразиться на акциях, более важна риторика регулятора в отношении дальнейших шагов. Если инвесторы поймут, что Банк России готов и дальше повышать ставку, можно увидеть волну продаж. Если же его заявления будут не такими жесткими, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление. Кроме того, появятся причины для роста, в первой половине августа эмитенты опубликуют финансовые результаты за первое полугодие", - пишет эксперт в комментарии.

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