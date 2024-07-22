Возможен умеренный рост на рынке акций РФ в начале недели - "Цифра брокер"

Восстановление на российском фондовом рынке может продолжиться умеренными темпами в начале новой рабочей недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты отмечают, что говорить о формировании устойчивой повышательной тенденции преждевременно, не дождавшись итогов пятничного заседания Банка России (26 июля), тем не менее определенные предпосылки для повышения фондовых индексов на рынке присутствуют.

Сезон дивидендных отсечек по выплатам дивидендов за 2023 год к настоящему времени завершился, и в ближайшие несколько недель можно ожидать поступления дивидендов на счета инвесторов, что может оказать поддержку индексам, указывают аналитики инвесткомпании.

Кроме того, обращают внимание в "Цифра брокере", в пятницу стало известно, что чистая прибыль российского банковского сектора в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн руб. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на статистику Банка России. Несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий и снижение средней рентабельности капитала в секторе (до 17,8% в июне с 20,4% в предыдущем месяце), прибыль банковской отрасли в I полугодии пока не уступает прошлогоднему показателю, когда общая прибыль банков составила 3,3 трлн руб. по итогам 2023 года, отмечают эксперты инвесткомпании. В текущем году Банк России прогнозирует чистую прибыль банков на уровне 3,1-3,6 трлн руб.

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