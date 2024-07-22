Dow Jones прибавил 0,3% за минувшую неделю, S&P 500 потерял 2,3%, Nasdaq - 4,2%

Уолл-стрит снизилась в пятницу, завершила неделю преимущественно в минусе. Фондовые рынки АТР в основном снижаются в понедельник, исключение составляет Гонконг. Цены на нефть растут в понедельник утром.

Американские фондовые индексы закрылись снижением в пятницу, причем два из трех основных индексов опустились по итогам недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,93% и составил 40287,53 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,71% - до 5505 пунктов. Nasdaq Composite потерял 0,81% и составил 17726,94 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 потерял 2,3%, Nasdaq - 4,2%.

Инвесторы оценивали последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, серьезный технический сбой в системах Microsoft в пятницу затронул работу крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков, а также СМИ в разных странах мира.

Американская компания CrowdStrike Holdings Inc. обнаружила в своем программном обеспечении причину, из-за которой произошел сбой, и внедрила временное решение этой проблемы, заявил глава компании Джордж Куртц. Проблема была связана с обновлением ПО у пользователей операционной системы Windows.

Акции CrowdStrike упали на 11%, цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустилась на 0,7%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в Соединенных Штатах были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало.

Её коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая "явно вызывает опасения".

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.

Акции American Express Co. (SPB: AXP) подешевели на 2,7%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт во втором квартале увеличил выручку на 8% в годовом выражении, хуже прогнозов рынка.

Капитализация Netflix Inc. (SPB: NFLX) снизилась на 1,5%, несмотря на данные, что крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил число платных подписчиков во втором квартале на 8 млн. Темпы роста этого показателя немного замедлились по сравнению с предыдущим кварталом (+9,32 млн), однако оказались существенно лучше среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит (+4,5 млн).

Котировки бумаг Halliburton Co. (SPB: HAL) потеряли 5,6%. Американская нефтесервисная компания во втором квартале увеличила чистую прибыль на 16,2%, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков, при этом выручка увеличилась всего на 0,6% и не оправдала прогноз.

Рыночная стоимость Travelers Cos. (SPB: TRV) упала на 7,8%, хотя одна из крупнейших американских компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая завершила второй квартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 11,7%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник, исключение составляет гонконгский индикатор.

Аппетит к риску на мировых рынках падает на фоне событий в США. Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов. Неделей ранее на предвыборном митинге было совершено покушение на кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.

"Рынки сталкиваются с сюрпризами вторую неделю подряд, - отмечает аналитик IG Markets Эбе Чэнь. - Усиливающаяся волна ухода инвесторов от риска может ударить по азиатским рынкам сильнее, чем это было на прошлой неделе, пока инвесторы переваривают незнакомый политический контекст".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,3% в ходе торгов. Акции IT-компаний дешевеют после серьезного технического сбоя в системах Microsoft Corp. (SPB: MSFT) в минувшую пятницу. Стоимость бумаг Disco Corp. упала на 5,2%, Tokyo Electron - на 2%, Advantest - на 3%, Hitachi - на 4,7%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

"Смягчение политики китайским ЦБ является признанием наличия серьезного давления на экономику в настоящее время", - отмечает экономист по Китаю Societe Generale Мишель Лам.

Лидерами снижения в материковом Китае в понедельник являются бумаги PetroChina (-3,9%), а также CNOOC (-3,5%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,6%, являясь исключением из общего тренда в понедельник.

Бумаги XPeng (SPB: XPEV) Inc. подорожали на 3,6%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - также на 3,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 1,4%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 2,3%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

Президент США Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $83,08 за баррель, что на $0,45 (0,54%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $2,48 (2,9%), до $82,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,41 (0,51%), до $80,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,69 (3,3%), до $80,13 за баррель.

Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Более активно торгуемые сентябрьские контракты подорожали в ходе торгов на $0,38 (0,48%), до $79,02 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе остановили снижение цен на нефть в понедельник, говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.