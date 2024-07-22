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22 июля 2024 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в понедельник покажут смешанную динамику

Москва. 22 июля. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник могут показать смешанную умеренную динамику, наметившаяся на минувшей неделе коррекция вверх будет нивелирована ухудшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сохраняющимися ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились 0,7-0,9%. За минувшую неделю Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 потерял 2,3%, Nasdaq - 4,2%.

Инвесторы оценивали последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, серьезный технический сбой в системах Microsoft в пятницу затронул работу крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков, а также СМИ в разных странах мира.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в США были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало.

Ее коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая "явно вызывает опасения".

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов. Неделей ранее на предвыборном митинге было совершено покушение на кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по 7-дневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что именно ставка по 7-дневным операциям РЕПО в будущем может стать ключевой для НБК, который хотел бы ориентироваться на более краткосрочные ставки.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после падения в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК в понедельник составила $83,03 за баррель (+0,5% и -2,9% в пятницу), августовская цена WTI - $80,54 за баррель (+0,6% и -3,3% в пятницу). Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе остановили снижение цен на нефть в понедельник, говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 июля осталась на уровне предыдущего торгового дня, ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,038 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,527 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное коррекционное повышение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,17% и составил 104,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,2%, поднявшись до 908,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть 001Р-04" (+2,53%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+1,57%) и "АИЖК-001P-02R" (+0,82%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-12R-боб " (-4,19%), "ГПБ-001Р-17Р" (-1,24%) и "СистемаАФК-1Р-24-боб " (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение облигаций серии БО-002Р-15 со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля за час без премаркетинга. Спред к ключевой ставке ЦБ - 1,25% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) разместила 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки +170 базисных пунктов. Привлеченные средства компания планирует направить на масштабирование бизнеса.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Привлеченные в рамках шестого выпуска биржевых облигаций средства группа направит на пополнение оборотных средств и расширение портфеля, развитие направлений ресейла и вторичного трейдинга драгоценными металлами.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение двух выпусков облигаций - серии 005Р-10 на 914,2 млн рублей и серии 006Р-09 на 3,9 млрд рублей. Ставка купонов по 7-летнему выпуску облигаций серии 006Р-09 составит 3% годовых, по выпуску серии 005Р-10 со сроком обращения 19,5 лет - 1,5% годовых. Выпуски размещались по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Компания получила 3,9 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов. В свою очередь, средства от выпуска на 914 млн рублей пойдут на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта - за счет этих средств ГТЛК профинансирует строительство круизного судна "Байкал" на верфи ООО "Эмпериум" со сдачей в сентябре 2026 года.

НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) с 11:00 МСК 19 июля до 15:00 МСК 26 июля проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки по выпуску будут переменными и квартальными с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 24 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-002P-06 объемом не более 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 110 б.п. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) 25 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-07 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 160 б.п. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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