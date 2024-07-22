Вероятно снижение волатильности на рынке ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятно снижение волатильности на рынке рублевых гособлигаций перед предстоящим в пятницу, 26 июля 2024 года, заседанием Банка России по ключевой ставке, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ по итогам прошедшей недели закрылся небольшим снижением котировок. В результате основная повышательная коррекция наблюдалась в коротких госбумагах (доходность 2-летних ОФЗ за неделю снизилась на 28 базисных пунктов (б.п.) - до 16,76% годовых) - рыночные ожидания пока не предполагают повышения ключевой ставки выше 18% при начале цикла ослабления денежно-кредитной политики в 2025 году. Всплеск оптимизма на рынке может быть связан с замедлением недельной инфляции, опубликованной накануне (инфляция в РФ с 9 по 15 июля составила 0,11% после 0,27% неделей ранее). Однако длинный конец кривой, напротив, вырос - доходность 10-летки прибавила 15 б.п. (15,67% годовых), что говорит об ожиданиях более продолжительной нормализации политики регулятора, - пишет эксперт в обзоре. - На текущей неделе накануне заседания Банка России ожидаем снижения волатильности котировок госбумаг. Дальнейшее замедление недельной инфляции может поддержать оптимизм на рынке ОФЗ. Однако рекомендуем дождаться итогов заседания - сигнал регулятора, вероятно, определит дальнейший тренд на рынке на ближайшие полтора месяца".

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