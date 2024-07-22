ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 18% на заседании 26 июля 2024г - SberCIB

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания в пятницу, 26 июля 2024 года, прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие годы может быть повышен до 16% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Инфляция значительно выше ожиданий регулятора. Вместе со ставкой (подъем до 18% годовых) могут повысить и прогноз по годовой инфляции - до 6,3-6,8%. Из-за роста кредитования и снижения импорта появились дополнительные риски. А еще на заседании будут говорить о сохранении жестких денежно-кредитных условий. На этом фоне могут повысить и прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие годы - до 16% годовых", - указывают эксперты инвестбанка в комментарии.

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