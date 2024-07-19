Рынок акций РФ на неделе обновил годовые минимумы из-за отсечек дивидендов, после чего отскочил вверх

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе оставался под давлением отсечек годовых дивидендов ряда крупнейших компаний и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле на фоне высокой инфляции. Однако остальные blue chips в конце недели показали готовность к коррекционному росту. Индекс МосБиржи локально падал ниже 2900 пунктов, обновив минимум за год (с июля 2023 года), после чего к концу недели продемонстрировал коррекционный отскок выше 3000 пунктов.

В период с 15 по 19 июля индекс МосБиржи вырос на 1,2% и составил 3008,24 пункта, индекс РТС прибавил 0,8% и достиг 1076,33 пункта на фоне снижения сентябрьской нефти Brent до $83,9 за баррель (-1,3%) и ослабления рубля. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 88,0206 руб./$1 (+3,26 копейки).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, а также сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился в район 2910 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум за год (с июля 2023 года), при этом лидерами снижения выступили бумаги ВТБ (-7%) после прошедшего обратного сплита (из-за чего торги не проводились неделю), а также акции ОК "Русал" (-5,7%) и упавшие после отсечки годовых дивидендов бумаги "Магнита" (-4,9%).

В Китае рост ВВП во втором квартале замедлился до минимума с января-марта 2023 года: экономика КНР в апреле-июне увеличилась на 4,7% в годовом выражении после подъема на 5,3% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали роста ВВП на 5,1%. Замедление темпов экономического роста в стране обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, а также усилением торговых противоречий с Западом.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне также замедлился.

В США участники рынка акций оценивали новости о покушении на Дональда Трампа, который получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу. Аналитики полагают, что покушение может повысить шансы Трампа на победу на президентских выборах.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх после объявления Банком России о росте официального курса доллара, хотя большую часть дня основные blue chips снижались на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти (Brent откатилась к $84 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию основных торгов отскочил в район 2945 пунктов во главе с расписками Ozon (+5%) и бумагами "Газпрома" (+4,3%), хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2880 пунктов. Лидерами снижения выступили бумаги "МТС" (-15,9%) после отсечки на бирже годовых дивидендов компании.

Участники рынка следили за политическими новостями, оценивали заявления главы ФРС, а также ожидали итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Аналитики Goldman Sachs ухудшили свой прогноз для роста китайской экономики на 2024 год до 4,9% с 5%, эксперты JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

Между тем, Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений оценку динамики российской экономики в 2024 году - рост на 3,2%, ожидает аналогичный рост и мировой экономики; таким образом, фонд сохранил апрельский прогноз.

Нефть снизилась, отыгрывая слабые статданные о ВВП Китая, которые предполагают сокращение спроса на топливо.

В среду рынок акций РФ завершил дневные торги смешанной динамикой цен blue chips из-за ослабления коррекционного настроя на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения металлов, поддержкой выступила подросшая нефть (Brent вновь поднялась к $85 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день ниже рубежа 2950 пунктов, хотя утром индикатор поднимался выше 2984 пунктов. Снизились бумаги АФК "Система" (-3,1%) после отсечки дивидендов и просели "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,9%) в день отсечки на бирже годовых дивидендов.

Также просели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (-1,6%). "Группа ЛСР" (-3,3%) в январе-июне 2024 года увеличила продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, сообщила компания.

Поддержку нефти оказала статистика Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране за неделю на 4,87 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-1,1 млн).

В четверг рынок акций РФ завершил торги коррекционным ростом большинства blue chips за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent торговалась у $85 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2980 пунктов во главе с бумагами "ТКС Холдинга" (+4,3%). Упали после отсечек годовых дивидендов "префы" "Сургутнефтегаза" (-18,3%) и "Транснефти" (-7,8%).

"Газпром" (+2,7%) 17 июля зафиксировал новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ - 700,4 млн кубометров.

"ММК" (+2,7%) увеличил во II квартале 2024 года производство стали на 13,7% по сравнению с I кварталом (до 3,38 млн тонн) в связи с ростом количества заказов на фоне сезонного оживления деловой активности, сообщил комбинат.

Сделанные в последнее время заявления представителей Федрезерва США усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и приведет к повышению спроса на энергоресурсы.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо не стал менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что баланс рисков для прогноза экономического роста в еврозоне смещен в негативную сторону, вопрос о снижении ставки в сентябре остается открытым, решение будет зависеть от статданных.

В пятницу рынок акций РФ продолжил коррекционный подъем за счет закрытия коротких позиций игроками, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы и подешевела нефть (Brent просела к $83,9 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" (+4,7%) м бумагами "МТС" (+4,2%). Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Совкомфлота" (-1,4%).

Совет директоров "Северстали" (+1,7%) на заседании 19 июля рассматривал вопрос о дивидендах за II квартал 2024 года, рекомендации по выплатам компания планирует опубликовать в понедельник, 22 июля.

В период 15-19 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+24%), "Газпрома" (+10%), "Селигдара" (+9%); хуже рынка оказались "префы" "Сургутнефтегаза" (-20%), акции МТС (-13%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-8%).

Рынок акций РФ в третьей декаде июля может сократить волатильность ввиду завершения сезона дивидендных отсечек за 2023 год. Главным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которая может быть повышена на 100-200 б.п. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2900-3050 пунктов, для индекса РТС - 1020-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".