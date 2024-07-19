Рынок акций РФ в пятницу превысил 3000п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил коррекцию вверх за счет закрытия коротких позиций игроками, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы и подешевела нефть (Brent просела ниже $84 за баррель), индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" (+4,7%) и бумагами "МТС" (+4,2%). Просели после отсечки годовых дивидендов акции "Совкомфлота" (-1,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3008,24 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1076,63 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июля, составил 88,0206 руб. (+14,52 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,8-1,2%, официальный курс доллара подрос на 3,26 копейки.

Подорожали также в пятницу акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +3,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), Solidcore (MOEX: POLY) (+0,2%).

Совет директоров "Северстали" на заседании 19 июля рассматривает вопрос о выплате дивидендов за II квартал 2024 года. Рекомендации совета директоров по итогам заседания планируется опубликовать в понедельник, 22 июля, заявила "Интерфаксу" руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Анастасия Мишанина.

Акции "Совкомфлота" просели до 110 рублей (-1,4%) после отсечки на Мосбирже годовых дивидендов (выплаты за 2023 год - 11,27 рубля на акцию). На этом завершился сезон дивидендных отсечек за 2023 год.

Также подешевели в пятницу акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в пятницу сохранил оптимистичный настрой, несмотря на приближение выходных, попытки укрепления рубля и спад сырьевых котировок. Объяснить этот импульс можно тем, что большинство акций выглядят перепроданными, а их покупка по текущим уровням, особенно на долгий срок - весьма интересной.

Картина на внешних рынках оставалась в целом нейтральной. Подводя итоги III пленума ЦК Компартии Китая ее официальный представитель Хань Вэньсю отметил, что китайская экономика показывает хорошие темпы восстановления, однако при этом добавил, что страна сталкивается "с некоторыми трудностями и проблемами", в частности с недостаточным уровнем эффективного спроса, отметил эксперт.

На старте следующей недели Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. На российском рынке ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) опубликует операционные результаты за II квартал, "Группа Позитив" (MOEX: POSI) представит отчет по МСФО за 6 месяцев 2024 года. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 июля - 2985-3085 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках технической коррекции от недавних минимумов - на неделе индексы МосБиржи и РТС опускались к 2879 пунктам и 1032 пунктам соответственно (минимумы с 2023 года).

Инвесторы покупали акции у многомесячных минимумов, при этом интерес к некоторым эмитентам мог обеспечиваться ожиданиями выплаты промежуточных дивидендов уже за 2024 год. Сезон выплат за 2023 год подошел к концу, а среди фундаментальных историй недели можно выделить возвращение к росту акций ПАО "Полюс" и "Селигдара" (MOEX: SELG) на фоне достижения ценами на золото очередного исторического максимума $2488 за унцию. Акции "Газпрома" (130,82 рубля) при этом вернулись к уровню конца мая благодаря технической коррекции. Из новостей по газовому гиганту на этой неделе можно отметить установление абсолютного рекорда по поставкам газа российским потребителям в летний период, отметила аналитик.

"Префы" "Транснефти" и бумаги "МТС" восстанавливались после дивидендной отсечки ранее на неделе, а акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,6%) могут стать одним из кандидатов на выплату дивидендов уже за I полугодие 2024 года. Совет директоров "Северстали" в пятницу рассматривает вопрос о дивидендах за II квартал текущего года, в следующий понедельник компания планирует представить квартальные финансовые и операционные результаты. Акции "Совкомфлота" в пятницу утром упали после дивидендной отсечки за 2023 год, но затем отыграли часть внутридневных потерь, констатирует Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу снижаются, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений $85,5 и $82 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На неделе котировки проявили неуверенность в развитии среднесрочного повышения на фоне новых признаков охлаждения экономики Китая. Позитивным для цен фактором, в то же время, могут выступать надежды на снижение процентных ставок ФРС в сентябре, а по самым оптимистичным ожиданиям - уже в конце июля. Ближайшая важная поддержка для нефти Brent расположена у $83,5 за баррель, сопротивление - у $88 за баррель, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в конце недели чувствовали себя уверенно и завершили ее выше сопротивлений 3000 пунктов и 1075 пунктов соответственно со следующими целевыми уровнями коррекции 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Нельзя исключать, что технический отскок в РФ будет наблюдаться как перед заседанием центробанка в следующую пятницу, так и после подведения его итогов, но стоит помнить, что подобный рост можно назвать хрупким. По мере ослабления страхов дальнейшего ужесточения монетарной и налоговой политики инвесторы в РФ могут вернуться к покупкам под промежуточные дивиденды за 2024 год. Вряд ли выплаты превысят уровень ключевой ставки ЦБ РФ, но в совокупности с потенциальным ростом акций будут добавлять им привлекательности, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций Мосбиржи в пятницу отыграл рубеж 3000 пунктов, хотя на неделе рост рынка сдерживали дивидендные отсечки, нейтральная динамика на нефтяном рынке и повышение доходностей по облигациям. Такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой процентной ставки ЦБ РФ в 16% и ожиданий ее повышения до 18% на заседании регулятора 26 июля.

Среди позитивных факторов можно выделить рост сырьевых товаров, экспортируемых РФ. В частности, золото вновь обновило исторический максимум, в моменте приближалось к уровню $2500 за тройскую унцию. Спрос на металл сохраняется на фоне предпосылок к снижению базовой процентной ставки в США, а также стремления ряда мировых ЦБ диверсифицировать свои золотовалютные резервы.

На следующей неделе внимание инвесторов сместится в сторону предстоящего заседания Банка России и данных по объемам промышленного производства в РФ.

Для нефтяного рынка одним из главных рисков в этом году является слабость экономики КНР. Судя по последним данным, динамика ВВП страны замедлилась до самых низких за пять кварталов значений. Среди негативных факторов для рынка нефти также потенциальное президентство Дональда Трампа в США. В случае переизбрания он может открыть Мексиканский залив и Аляску для дальнейшей разведки и добычи нефти с целью повышения уровня добычи энергоресурса на 3 млн баррелей в сутки. Это может повысить предложение на рынке в противовес действиям ОПЕК+, полагает Федосов.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-0,9%).

Опубликованные в пятницу статданные показали сохранение инфляции в Японии на максимальном уровне с февраля, повысив ожидания подъема ключевой процентной ставки японским ЦБ на июльском заседании.

В Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком) в июне повысились на максимальные за три месяца 2,6% после подъема на 2,5% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2,7%.

На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются на фоне роста доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,9 за баррель (-1,4% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $81,49 за баррель (-1,6% и -0,4% в четверг).

Давление на нефтяной рынок также оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Как известно, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, собирается каждые два месяца для оценки рыночной ситуации. Следующее заседание намечено на 1 августа.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+14,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,7% и +11,3% "префы"), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,8%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+5,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+5,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,7%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-1,7%), ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (-1,7%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-1,6%), "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-1,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,2%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,1%).

Ритейлер Fix Price намерен с 19 августа прекратить листинг своих GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила компания. Торги GDR ритейлера приостановлены с марта 2022 года. Fix Price продолжит торговаться на МосБирже и AIX.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,59 млрд рублей (из них 10,39 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,62 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").

Рк вч

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