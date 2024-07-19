Рубль в пятницу подорожал на ожидании ужесточения ДКП ЦБ и в рамках подготовки к налоговым выплатам

Москва. 19 июля. Китайский юань немного ускорил темпы снижения вечером в пятницу, рубль подорожал перед выходными днями. Позитивное влияние на курс рубля оказали также ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России 26 июля и подготовка экспортеров к июльским налоговым выплатам.

Через неделю в понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Курс юаня составил 11,97 руб. в 19:00 мск, что на 5,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,52 копейки, до 88,0206 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,47 копейки, до 96,0371 руб./EUR1.

"Рубль вслед за позитивным стартом резко сдал позиции к юаню, однако вскоре перешел к быстрому восстановлению. Российская валюта торгуется к китайской в хорошем плюсе, приблизившись к недельным вершинам. Равновесие на российском валютном рынке сохраняется. Его обеспечивает сбалансированность спроса на иностранную валюту и ее предложения. Пока не наблюдается драйверов, которые бы нарушили это соотношение сил покупателей и продавцов инвалюты. Пара "юань-рубль" завершает торговую неделю ближе к нижней границе диапазона 11,9-12,1, где она находится с начала месяца. Возможно, на фоне приближения налогового периода, пик которого приходится на 29 июля, на следующей неделе юань проверит на прочность поддержку в виде двухнедельного минимума 11,88 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В пятницу рубль увеличил темпы укрепления и заметно поднялся. В настоящее время рубль становится бенефициаром рыночных условий: и ввиду проходящего налогового периода, и на фоне ожидания скорого повышения ключевой ставки Банка России. Рыночные прогнозы предполагают, что на встрече 26 июля, в следующую пятницу, ставка ЦБ увеличится в среднем на 200 б.п. с текущего значения в 16% годовых. Само решение в целом заложено в котировки, но рынок будет ждать комментариев регулятора, чтобы составить впечатление о перспективе", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Снижение цен на нефть заметно ускорилось вечером в пятницу.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 1,42%, до $83,89 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,71%, до $81,41 за баррель.

Обе марки завершают неделю в небольшом минусе.

Негативным фактором для рынка нефти является укрепление доллара США, поскольку это снижает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют.

Также опасения инвесторов вызывает ухудшение перспектив спроса на нефть в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире. Китайская экономика во втором квартале выросла на 4,7% в годовом выражении, слабее прогнозов и хуже, чем в первом квартале.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 июля упала на 12 базисных пунктов - до 16,08% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно четверга на 2 базисных пункта - до 15,96% годовых, на три месяца - прибавила 1 базисный пункт, поднявшись до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев в пятницу осталась на прежнем уровне - 16,43% годовых.