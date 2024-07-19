Цены большинства выпусков евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели, несмотря на снижение UST

Москва. 19 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды евробондов РФ к доходности базовых активов за пять дней умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries в начале недели продемонстрировали умеренное снижение; участники рынка оценивали новости о покушении на Дональда Трампа и новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Как сообщалось, кандидат в президенты США Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу. Позднее политик заявил, что чувствует себя нормально. Аналитики полагают, что неудавшееся покушение может повысить шансы политика на победу на выборах президента США, которые состоятся в ноябре.

Возвращение Трампа в президентское кресло в целом рассматривается рынком как позитивный фактор для рисковых активов и как негативный - для таких "защитных" финансовых инструментов, как американские госбонды.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в июле снизился до минус 6,6 пункта с минус 6 пункта в июне. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали сохранения индикатора активности в промышленном секторе штата на прежнем уровне.

Во вторник цены американских гособлигаций показали небольшое повышение, участники рынка продолжали следить за политическими новостями и оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Уверенность руководства Федрезерва в том, что инфляция в Соединенных Штатах движется к целевому значению в 2%, выросла за последнее время, заявил Пауэлл накануне, выступая в Вашингтонском экономическом клубе. Также он добавил, что регулятор не станет ждать, пока инфляция в Штатах опустится до 2%, при принятии решения о снижении ключевой ставки.

Игроки также полагают, что шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США выросли после покушения на него. Для азиатских рынков это может стать негативным фактором из-за протекционистской политики и возможного введения новых пошлин на импорт в Штаты азиатских товаров, пишет Trading Economics.

В середине недели котировки US Treasuries возобновили умеренное понижение на усилении ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, в то время как цены отечественных евробондов продолжили демонстрировать небольшую смешанную динамику.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что последние данные по инфляции в США воодушевляют.

"Это приближает нас к дезинфляционному тренду, которого мы ждем", - сказал Уильямс. Он добавил, что Федрезерву хотелось бы увидеть больше подобных данных, чтобы обрести уверенность в устойчивом движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Участники рынка практически полностью уверены в том, что американский ЦБ начнет опускать ставку в сентябре, после чего ждут еще двух снижений до конца этого года.

В четверг ситуация повторилась - котировки US Treasuries снижались, в то время как цены отечественных евробондов вновь демонстрировали небольшую смешанную динамику

Количество новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., сообщило в четверг министерство труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения до 230 тыс.

Существенное повышение числа заявок указывает на спад активности на американском рынке труда, что говорит в пользу снижения базовой процентной ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры почти на 100% уверены, что Федрезерв сохранит ее на текущем уровне в 5,25-5% годовых на заседании 30-31 июля.

Шансы на то, что ставка будет снижена на 25 б.п. в сентябре, оцениваются рынком в 96,2%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает Market Watch.

В последний торговый день недели ситуация почти не изменилась, хотя продавцов на рынке российских евробондов стало чуть больше. Трейдеры оценивали заявления представителей ФРС и ЕЦБ.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила накануне, что, хотя последние данные о динамике потребительских цен в США были "действительно хорошими", цель обеспечения ценовой стабильности в стране пока не достигнута.

Между тем ее коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на то, что она будет снижена на 25 б.п. в сентябре, оцениваются рынком более чем в 90%, по данным CME FedWatch.

В то же время, глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что ожидания трейдеров, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки еще дважды до конца 2024 года, являются обоснованными.

В четверг ЕЦБ не стал менять ключевые процентные ставки. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что вопрос о снижении ставок в сентябре остается открытым. Трейдеры оценивают вероятность такого шага примерно в 80%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,49%, до 72,08% от номинала (их доходность снизилась на 3,2 базисного пункта, составив 8,83% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 0,39% - до 72,72% от номинала (доходность опустилась на 2,3 базисного пункта, до 8,52% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 0,09% - до 56,77% от номинала (его доходность увеличилась на 2,6 базисного пункта и составила 9,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,13%, подешевев до 79,55% от номинала (их доходность увеличилась на 26,9 базисного пункта - до 17,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за неделю на 0,47%, до 70,95% от номинала (доходность уменьшилась на 6,1 базисного пункта, составив 16,45% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году упали на 2,23%, до 66,44% от номинала (их доходность увеличилась на 64,9 базисного пункта, составив 14,28% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,1% - до 66,97% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.