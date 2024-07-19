"Финам" повысил рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "держать"

"Финам" повысил рейтинг привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 51,1 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 6,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Префы" "Сургутнефтегаза" 15 мая упали на 19% (без учета дивидендного гэпа), оправдав наш негативный взгляд на акции, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Причинами для такого снижения стали укрепление рубля, общий негатив на российском рынке и аномально сильный рост "префов" с начала года, который не подкреплялся фундаментальными факторами. В то же время высокие процентные доходы и рекордный размер кубышки, на наш взгляд, ограничивают потенциал для дальнейшего падения "префов". Кроме того, дивиденды за 2024 год хотя и снизятся г/г, но все еще подразумевают неплохую доходность в сценарии ожидаемого нами ослабления рубля до конца года".

Кроме того, эксперты "Финама" подтверждают рейтинг обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" на уровне "покупать" с целевой ценой 37,2 руб., что соответствует потенциалу роста на 32,8%.

"Обыкновенные акции сохраняют аномально высокий размер дисконта к размеру кубышки и к цене "префов". Кроме того, они, на наш взгляд, еще не до конца отыграли позитив от роста процентных доходов. Около 40% кубышки компании, по нашим оценкам, находится в рублях, что позволяет "Сургутнефтегазу" выигрывать от жесткой ДКП", - отмечает Кауфман.

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