SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций ММК

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("MMK") с целевой ценой 70 рублей за бумагу, сообщается в комментарии инвестбанка.

"ММК" отчитался за второй квартал - операционные результаты умеренно позитивные, - пишут аналитики. - Квартал к кварталу выплавка стали увеличилась на 14% - закончился ремонт одной из доменных печей. Реализация стали выросла на 12% из-за сезонного повышения спроса. Доля премиальных продуктов компании повысилась до 46%. Менеджмент ожидает, что в третьем квартале спрос стабилизируется. Рост процентных ставок и завершение программы льготной ипотеки могут оказать давление".

Объёмы продаж "ММК" соответствуют прогнозам SberCIB. Эксперты считают, что финансовые показатели за второй квартал могут стать катализатором роста котировок. По их расчётам, EBITDA и свободный денежный поток вырастут на 25 и 70% соответственно. Учитывая запас денежных средств, менеджмент может распределить за первое полугодие дивиденды с доходностью от 4%.

Аналитики позитивно оценивают перспективы "ММК". Сейчас её акции торгуются с дисконтом в 35% к бумагам "Северстали" по мультипликатору EV/EBITDA. Оценка SberCIB - "покупать", таргет - 70 руб.

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