"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "лонг в "префах" Ростелекома против его обыкновенных акций"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Ростелекома"/шорт в обыкновенных акциях "Ростелекома" с целевым спредом 10% к концу сентября, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Подтверждаем идею "Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао", которая с начала апреля показала нулевую доходность, или -3% за вычетом стоимости фондирования. Делаем ставку на то, что после объявления дивиденда за 2023 год несправедливый дисконт "префов" к "обычке" сузится, и идея принесет до 10% к концу сентября. Дивиденд еще не был объявлен, но, на наш взгляд, это только вопрос времени", - пишут аналитики.

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