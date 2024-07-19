Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе перед очередным заседанием ЦБ РФ 26 июля, скорее всего, останется под основным нисходящим давлением и может пойти на обновление годовых минимумов с рисками стабилизации ниже долгосрочных поддержек 2900 пунктов и 1040 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, - прогнозирует эксперт. - С другой стороны, индикаторы сохраняют технические потенциалы развития восходящей коррекции в район 3070 пунктов и 1105 пунктов соответственно".

ЦБ РФ, по средним ожиданиям, может повысить ключевую ставку с текущих 16% до 18% и дать жесткий сигнал на следующее заседание, подтвердив свое намерение продолжать борьбу с инфляцией. Данный фактор, на взгляд Кожуховой, является среднесрочным негативом для акций, но рынок уже несколько недель готовится к подобному сценарию, в связи с чем по факту повышения процентной ставки аналитик не исключает попыток отступления индексов от локальных минимумов, в том числе в ожидании объявления о промежуточных дивидендах за 2024 год.

"Возможно, впрочем, что более уверенные покупки под дивиденды начнутся не раньше августа и сентября по мере поступления на счета выплат за 2023 год, - допускает Кожухова. - Основными кандидатами на промежуточные дивиденды по итогам 1-го полугодия могут стать "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ТМК", "АЛРОСА", "ФосАгро", а по итогам 9 месяцев - "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Магнит".

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