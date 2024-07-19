"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1773 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1773 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 1595 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 12 июля открылся дивидендный гэп, после которого бумага продолжила коррекцию. Сейчас, на их взгляд, есть неплохая возможность приобрести бумаги под закрытие дивидендного гэпа.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после дивидендного гэпа. Идея на рост бумаги с целью 1773 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1595 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают в "Финаме".

ПАО АНК "Башнефть" (дочернее общество ПАО НК #Роснефть) - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации - более 170 месторождений.

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