"БКС МИ" повысил оценку акций Диасофта и Софтлайна до "позитивная"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций "Диасофта" и "Софтлайна" с "нейтральной" на "позитивную", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

Прогнозная стоимость бумаг "Диасофта" была при этом повышена экспертами до 6900 рублей за штуку, для "Софтлайна" - до 210 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 41% и 48% соответственно.

"Эмитенты - прибыльные компании и, на наш взгляд, недооценены. "Диасофт" - немного актуализировали модель после финотчетности. "Софтлайн" - утвержденная допэмиссия на 76 млрд акций не учтена в оценке. Сделки по слиянию и поглощению несут возможности и риски. Мы ждем продолжения роста в обеих компаниях в 2024 году. Рост EBITDA в "Диасофте" может составить 50% г/г, в "Софтлайне" - 90% г/г", - отмечают аналитики "БКС МИ".

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