Высока вероятность развития очередной волны роста котировок нефти - БКС Экспресс

Высока вероятность развития очередной волны роста котировок нефти марки Brent, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской.

"Нефть марки Brent (фьючерс BRNU2024) на текущей неделе продемонстрировала силу - котировки не смогли опуститься ниже 200-дневной скользящей средней и развернулись наверх. Новостной фон был разнонаправленным. В понедельник вышли разочаровывающие данные о торможении роста китайской экономики во II квартале. Однако к середине недели поступила информация об очередном сокращении запасов в США. Рост "черного золота" был также поддержан новостями об очередных пожарах в нефтеносной провинции Канады. К концу недели в отсутствии значимых инфоповодов котировки несколько "приуныли", однако продолжают удерживаться выше $84,5-85 за баррель, - пишет аналитик. - Техническая картина недели в целом сложилась позитивно. Не сработал угрожающий паттерн "голова и плечи", а значит, высока вероятность развития очередной волны роста. Фундаментальные факторы в виде летнего сезона, ожиданий по снижению ставки ФРС, а также прогнозов на II полугодие от МЭА, ОПЕК+ и EIA, тоже несут рынку позитив".

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