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Рынок акций РФ утром исчерпал оптимизм четверга и консолидируется у 2980п по индексу МосБиржи, упал "Совкомфлот" после отсечки

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу исчерпал восходящий импульс предыдущего дня, после чего залег в боковик на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась к $84,7 за баррель), индекс МосБиржи стабилизируется в районе 2980 пунктов после утреннего роста выше 3000 пунктов. Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Совкомфлота".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2979,83 пункта (-0,03%, в начале торгов индекс поднимался выше 3002 пунктов), индекс РТС - 1068,23 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июля, составляет 87,8754 руб. (-21,18 копейки).

Упали акции "Совкомфлота" (-4,3%, до 106,85 рубля) после отсечки на Мосбирже годовых дивидендов (выплаты за 2023 год - 11,27 рубля на акцию, доходность около 10% годовых). На этом завершился сезон дивидендных отсечек за 2023 год.

Также подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), Solidcore (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в ближайшее время индекс МосБиржи может превысить круглую отметку 3000 пунктов. Если удастся закрепиться выше, то более значимая цель по индексу находится на уровне 3100 пунктов, что в целом выглядит вполне реалистично. На следующей неделе состоится ключевое событие месяца - заседание ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по ставке. Консенсус склоняется к подъему до 18% годовых, напомнили эксперты "БКС МИ".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для среднесрочных покупок российских акций по-прежнему нет.

Накануне покупатели активизировались, разогрев индекс МосБиржи почти до 3000 пунктов. В пятницу этот уровень был протестирован, но нет уверенности, что рынку удастся закрепиться выше. Фундаментальных поводов для покупок нет никаких. Все опасаются заседания совета директоров ЦБ РФ через неделю, на котором либо ставка может быть повышена до более 18% годовых, либо регулятор скажет о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончился, отмечает эксперт.

Также нет уверенности, что дивиденды, которые будут поступать на счета инвесторов, в большей своей части будут реинвестированы обратно в акции, полагает Антонов.

"Вчерашний рост рынка был во многом вызван спекулятивными, в том числе и маржинальными покупками. Сегодня спекулянты будут прикрывать позиции и убирать "плечи", переносить которые через выходные при нынешних ставках очень накладно. "Префы" "Сургутнефтегаза" накануне упали на 18% - чуть меньше размера выплат. Результат не должен вселять излишнюю эйфорию и стимулировать покупать бумаги - ранее неоднократно наблюдалось, как интересные дивидендные бумаги вроде бы активно начинали закрывать дивидендный "гэп", но потом резко падали", - предупреждает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, картина по индексу МосБиржи указывает на то, что российский рынок все же смог найти свои локальные минимумы.

"Вполне вероятно, что даже в случае повышения ставки Банком России на 200 б.п. сильного негатива на рынке акций не будет. Данный сценарий уже должен быть заложен в цены. При таком развитии ситуации допускаем продолжение восстановления акций. Впрочем, до осени, вероятнее всего, будем наблюдать боковое движение индекса в широком диапазоне", - считает аналитик.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что индекс МосБиржи на вечерней сессии четверга вплотную приблизился к психологически значимой отметке 3000 пунктов. С технической точки зрения, индекс МосБиржи демонстрирует возможность возврата в зону выше 3000 пунктов, несмотря на неоднозначные внешние и внутренние факторы.

На глобальных рынках инвесторы в пятницу ожидают выступления представителей Федрезерва США Джона Уильямса и Рафаэля Бостика. В Европе важным событием станет публикация промышленной инфляции в Германии за июнь. Великобритания внесла в санкционный список 11 морских судов, отметил эксперт.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,7-1,3% во главе с Dow Jones, который потерял более 500 пунктов. Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Goldman Sachs и JPMorgan, подешевевшие на 3,2%.

Растущие ожидания скорого уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных американских компаний, отмечает Bloomberg. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (до 243 тыс.), что превысило ожидания и указывает на спад активности на американском рынке труда, а также говорит в пользу смягчения политики ФРС.

В Азии в пятницу также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,5%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сохранение инфляции в Японии на максимальном уровне с февраля, повысив ожидания подъема ключевой процентной ставки японским ЦБ на июльском заседании.

В Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком) в июне повысились на максимальные за три месяца 2,6% после подъема на 2,5% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2,7%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно проседают.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $84,74 за баррель (-0,4% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $82,3 за баррель (-0,6% и -0,4% в четверг).

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Как известно, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,63 млрд рублей (из них 2,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,38 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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