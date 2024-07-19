Рубль при открытии торгов слегка дешевеет в паре с юанем на фоне снижения котировок нефти

Москва. 19 июля. Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу. Рубль слегка опускается на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0335 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,08 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Ориентир по юаню на сегодня сохраняем на уровне 11,9-12,2 руб., склонны ждать попыток отката под отметку 12 руб. И в целом текущие позиции юаня, с моей точки зрения, выглядят весьма уязвимыми - сохраняющиеся трудности с трансграничными платежами, в первую очередь у импортеров, и инфраструктурные риски по-прежнему ограничивают спрос, что при стабильности экспорта и благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка формирует навес предложения на валютном рынке. Считаю, что в ближайшие дни этот фактор начнет более существенно сказываться на ходе торгов и способствовать укреплению рубля уже в ближайшей перспективе - несмотря на существенные послабления в части реализации валютной выручки экспортерами, последним необходимо готовиться к налоговым выплатам 29 июля. И скорее, следует ожидать их активизации пораньше, чем обычно, учитывая снижение биржевых оборотов. Так что риск отката курса юаня на следующей неделе к минимумам хотя бы конца июня, району 11,5 руб., выглядит очень высоким", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть опускаются на торгах в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:00 мск составляет $84,6 за баррель, что на 0,56% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,65%, до $82,19 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Как сообщалось, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.