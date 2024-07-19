Рубль может укрепиться до 11,75 руб. за юань на следующей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется вблизи уровня 12 руб. за юань на текущей неделе, при этом рубль обладает потенциалом укрепления к отметке 11,75 руб. за юань на следующей неделе на фоне июльского налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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