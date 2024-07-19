Акции ММК в текущий момент справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в текущий момент справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент в целом повысил объемы производства и продажи продукции во втором квартале текущего года благодаря высокому уровню деловой активности в экономике, несмотря на проведение ремонтных работ оборудования, которые привели к снижению потенциального объема продукции компании. Реализуемая Банком России жесткая денежно-кредитная политика с целью охлаждения экономики может способствовать снижению деловой активности в третьем квартале при планируемом росте объемов выпуска премиальной продукции компании. Исходя из текущих условий, мы считаем, что акции "ММК" справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в обзоре.

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