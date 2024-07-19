Торговый диапазон 11,9-12,2 руб. за юань остается актуальным на пятницу - ПСБ

Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль в 11,9-12,2 руб. за юань остается актуальным на пятницу, при этом возможны попытки отката под отметку 12 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В целом текущие позиции юаня, с моей точки зрения, выглядят весьма уязвимыми - сохраняющиеся трудности с трансграничными платежами в первую очередь у импортеров и инфраструктурные риски по-прежнему ограничивают спрос, что при стабильности экспорта и благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка формирует навес предложения на валютном рынке, - пишет эксперт в обзоре. - Считаю, что в ближайшие дни этот фактор начнет более существенно сказываться на ходе торгов и способствовать укреплению рубля уже в ближайшей перспективе - несмотря на существенные послабления в части реализации валютной выручки экспортерами, последним необходимо готовиться к налоговым выплатам 29 июля. И скорее следует ожидать их активизации пораньше, чем обычно, учитывая снижение биржевых оборотов. Так что риск отката курса юаня на следующей неделе к минимумам хотя бы конца июня, району 11,5 руб., выглядит очень высоким".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.