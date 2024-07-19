Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступления представителей ФРС США;

- квартальные результаты American Express Co., Halliburton Co., Travelers Cos., SLB.

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