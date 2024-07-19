Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует уйти выше 3000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует подняться выше отметки 3000 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На данный момент картина по индексу указывает на то, что российский рынок все же смог найти свои минимумы. Вполне вероятно, что даже в случае повышения Банком России ключевой ставки на 200 базисных пунктов в июле, сильного негатива на рынке акций не будет. Данный сценарий уже должен быть заложен в цены. При таком развитии ситуации допускаем продолжение восстановления акций. Впрочем, до осени, вероятнее всего, будем наблюдать боковое движение индекса в широком диапазоне", - пишет аналитик в комментарии.

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