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19 июля 2024 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует уйти выше 3000п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует подняться выше отметки 3000 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "На данный момент картина по индексу указывает на то, что российский рынок все же смог найти свои минимумы. Вполне вероятно, что даже в случае повышения Банком России ключевой ставки на 200 базисных пунктов в июле, сильного негатива на рынке акций не будет. Данный сценарий уже должен быть заложен в цены. При таком развитии ситуации допускаем продолжение восстановления акций. Впрочем, до осени, вероятнее всего, будем наблюдать боковое движение индекса в широком диапазоне", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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