Поводов для среднесрочных покупок акций на рынке РФ по-прежнему нет - "Алор Брокер"

Поводов для среднесрочных покупок акций на российском фондовом рынке по-прежнему нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Четверг российский рынок акций начал с продолжения снижения, но уже после первого часа торгов покупатели активизировались. По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 1,5%, закрывшись в 10 пунктах ниже "круглой" отметки 3000 пунктов. Скорее всего, в пятницу этот уровень будет пройден, но мы не уверены, что рынку удастся закрепиться выше. Фундаментальных поводов для покупок нет никаких, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Все опасаются заседания совета директоров ЦБ РФ через неделю, на котором либо ставка может быть повышена до более 18% годовых, либо регулятор скажет о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончился. Не очень уверены, что дивиденды, которые будут поступать на счета инвесторов, в большей своей части будут реинвестированы. Рост рынкам в четверг был во многом вызван спекулятивными, в том числе и маржинальными покупками. В пятницу спекулянты будут прикрывать позиции и убирать "плечи", переносить которые через выходные при нынешних ставках очень накладно".

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