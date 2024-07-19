Цены рублевых корпбондов в пятницу могут показать смешанную динамику перед выходными

Москва. 19 июля. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу могут показать смешанную умеренную динамику, наметившаяся на этой неделе коррекция вверх будет нивелирована ухудшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сохраняющимися ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,7-1,3% во главе с Dow Jones, который потерял более 500 пунктов. Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Goldman Sachs и JPMorgan, подешевевшие на 3,2%.

Растущие ожидания скорого уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных американских компаний, отмечает Bloomberg. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (до 243 тыс.), что превысило ожидания и указывает на спад активности на американском рынке труда, а также говорит в пользу смягчения политики ФРС.

В Азии в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Тем временем бумаги чипмейкеров дорожают на новостях о возможном ужесточении Вашингтоном ограничений на экспорт полупроводниковых компонентов в Китай.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сохранение инфляции в Японии на максимальном уровне с февраля, повысив ожидания подъема ключевой процентной ставки японским ЦБ на июльском заседании.

В Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком) в июне повысились на максимальные за три месяца 2,6% после подъема на 2,5% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2,7%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно проседают.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК в пятницу составила $84,61 за баррель (-0,6% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $82,22 за баррель (-0,7% и -0,4% в четверг).

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Как известно, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 июля сократилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,345 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,471 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное коррекционное повышение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,1% и составил 104,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 906,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Новотранс ХК-001Р-03" (+1,24%), "РЖД-28" (+0,83%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (+0,73%), а в лидерах снижения - облигации "СистемаАФК-1Р-11-боб" (-0,77%), "ГПБ-001Р-21Р" (-0,54%) и "АИЖК-001P-02R" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что производитель подсолнечного масла ООО "Юг Руси" завершил размещение двух выпусков биржевых облигаций серий 001P-01 и 001P-02 общим объемом 45,65 млрд рублей, а также досрочно погасил два выпуска коммерческих облигаций серий КО-01 и КО-02 на ту же сумму. Объем бондов серии 001Р-01 - 30 млрд рублей, дата погашения - 13 декабря 2033 года; серии 001Р-02 - 15,65 млрд рублей, дата погашения - 13 декабря 2038 года. Ставки купонов по займам переменные: спред к ключевой ставке ЦБ по выпуску 001Р-01 - 2,9% годовых, серии 001Р-02 - 4,9% годовых. Выпуски коммерческих облигаций были с аналогичными параметрами.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов. Размещение займа начнется 19 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 180-й календарный день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-П-27 объемом 100 млн рублей на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные, ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, по выпуску выставлена годовая оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля, техразмещение запланировано на 22 июля.

АО "Аэрофьюэлз" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 1,2 млрд рублей на уровне 340 б.п. Сбор заявок прошел 18 июля. Купоны по выпуску будут квартальными и переменными. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 350 б.п. Техразмещение запланировано на 23 июля. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.