Возможно тестирование снизу вверх уровня 3030п по индексу Мосбиржи в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может превысить круглый рубеж на уровне 3000 пунктов и протестировать отметку 3030 пунктов в ближайшее время, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Российский рынок акций в четверг прибавил около 1,5% и технически подтвердил готовность продолжать восстановление. Отмечалось, что шансы на подъем к 3000-3030 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняются до ухода ниже 2900 пунктов. Обороты по акциям, входящим в индекс, второй день держатся в районе 86-87 млрд руб., что соответствует трехмесячному среднему. В ближайшее время индекс Мосбиржи может превысить круглый рубеж на уровне 3000 пунктов, протестировать отметку 3030 пунктов, где проходит первый уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6% относительно волны снижения от максимумов мая. Если удастся закрепиться выше, ориентиры будут смещаться к 3100-3120 пунктам", - указывает аналитик.

Также Короев отмечает, что летний дивидендный сезон можно считать закрытым в плане отсечек: теперь акционеры ждут фактического поступления выплат, которые в значительной части обычно реинвестируются.

Уже в следующую пятницу (26 июля) ЦБ РФ проведет заседание, напоминает эксперт. При этом ожидаемый большинством подъем ключевой ставки до 18% годовых вряд ли принесет на рынок еще больший негатив, чем уже заложенный в цены, уверен Короев. Важно, какой посыл даст регулятор на будущие месяцы, отмечает он.

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