Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Abbott на уровне $125

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Abbott Laboratories на уровне $125 за штуку на фоне опубликованной отчетности за второй квартал 2024 года и прогнозов менеджмента эмитента, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Ильи Зубкова.

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