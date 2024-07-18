Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали умеренную смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 18 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренную смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 16,1 базисного пункта, до 71,93% от номинала (их доходность выросла на 3 базисного пункта, до 8,85% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 6,9 базисного пункта, до 72,66% от номинала (доходность выросла на 1,6 базисного пункта и составила 8,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,7 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 0,1 базисного пункта, подешевев до 56,77% от номинала (его доходность выросла на 0,8 базисного пункта - до 9,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 2,6 базисного пункта, до 79,55% от номинала (доходность увеличилась на 10,2 базисного пункта, до 17,12% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подросли на 0,8 базисного пункта, до 70,93% от номинала (их доходность упала на 1 базисный пункт и составила 16,45% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли на 57,1 базисного пункта, до 67,02% от номинала (доходность упала на 18,9 базисного пункта, составив 14,05% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 18,2 базисного пункта - до 66,96% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное понижение на усилении ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., сообщило в четверг министерство труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения до 230 тыс.

Существенное повышение числа заявок указывает на спад активности на американском рынке труда, что говорит в пользу снижения базовой процентной ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры почти на 100% уверены, что Федрезерв сохранит ее на текущем уровне в 5,25-5% годовых на заседании 30-31 июля.

Шансы на то, что ставка будет снижена на 25 б.п. в сентябре, оцениваются рынком в 96,2%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает Market Watch.

На четверг также запланированы выступления ряда представителей ФРС, в том числе, глав федеральных резервных банков Чикаго, Далласа и Сан-Франциско Остана Гулсби, Лори Логан и Мэри Дейли.