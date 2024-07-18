SberCIB рекомендует покупать акции Группы ЛСР с целью 970 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Группы ЛСР" с целевой ценой 970 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 35% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Группа ЛСР" отчиталась за второй квартал: год к году продажи в квадратных метрах прибавили 1% - против падения на 9% в первом квартале, - отмечают эксперты. - Всё из-за ажиотажа перед завершением программы льготной ипотеки. А ещё помогли высокие темпы продаж в Москве на фоне запуска новых проектов и большого спроса в бизнес-сегменте. В деньгах продажи ускорились год к году с 23% в первом квартале до 32% во втором. Мы считаем данные нейтральными, но предполагаем, что фактический результат компании по итогам года может быть ниже прогнозов аналитиков с учётом ожидаемого "охлаждения" рынка во втором полугодии. По коэффициенту P/NAV бумаги недооценены - 0,16 против среднего значения в 0,3 за предыдущие пять лет. Также у акций ЛСР самая высокая дивдоходность в отрасли - 14%".

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