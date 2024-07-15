Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 12-12,4 руб. за юань - Freedom Finance Global

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, проведет текущую торговую неделю в диапазоне 12-12,4 рубля за юань, курс пары доллар/рубль - в коридоре 87-90 руб./$1, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Правительство РФ в конце прошлой недели объявило о новом смягчении ограничений для экспортеров, обязанных продавать валютную выручку. Минимальный порог обязательной продажи валютной выручки снова снижен, на этот раз уже с 60% до 40%. Правительство объяснило этот шаг стабилизацией обменного курса рубля и достаточными запасами валютной ликвидности у государства, - отмечает эксперт инвесткомпании. - На наш взгляд, настоящие причины такого решения могут быть связаны с двумя факторами. Первый из них - это увеличение доли рублей в расчетах с импортерами, что автоматически снижает для экспортеров долю выручки, получаемой в валюте. Второй - нежелание как экспортеров, так и государства допускать дальнейшее укрепление рубля до уровня лета 2022 года, когда доллар падал до 55 руб./$1. Государству невыгоден слишком крепкий рубль, так как, например, баррель нефти при дешевом рубле стоит в пересчете на рубли дороже, а иногда значительно дороже, чем при дорогом рубле, не говоря уже о том, что для экспортеров по мере перехода на расчеты в рублях целесообразность этой меры постепенно снижается и даже становится обузой".

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