"БКС МИ" заменил МТС на Ozon в списке фаворитов среди акций РФ

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"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") заменил бумаги "МТС" на депозитарные расписки Ozon в списке фаворитов на российском рынке, говорится в обзоре инвесткомпании. "Оzon включаем в фавориты. У нас "нейтральный" взгляд на бумаги на горизонте года, учитывая удвоение котировок за год. Также отмечаем неопределенность по рентабельности во 2К24, компания может раскрыть результаты за квартал в августе. Тем не менее, на наш взгляд, депозитарные расписки Ozon стали привлекательнее после снижения котировок на 16% за последний месяц, - пишут аналитики. - Бумаги могут быть в топе инвесторов на покупку после просадки, учитывая сильные долгосрочные перспективы компании, в том числе возможное превращение финтех-сегмента в значительный по масштабу бизнес на горизонте нескольких лет", - пишут аналитики. "Исключаем "МТС" из списка краткосрочных фаворитов. Идея показала доходность минус 2% против индекса Мосбиржи с конца марта. Это связано, на наш взгляд, с ухудшением ожиданий рынка (и наших экономистов) по динамике ключевой ставки ЦБ РФ. В результате дивдоходность МТС в 13% не выглядела особенно привлекательно в сравнении со ставками по краткосрочным вкладам и ключевой ставкой ЦБ, - указывают эксперты. - Кроме того, рост цены бумаг "МТС" перед дивидендом, наблюдавшийся в прошлом, в текущем году не реализовался. Не видим других катализаторов краткосрочно. Следующий дивиденд по эмитенту ждем только через год, а результаты за 2К24 в августе, на наш взгляд, могут оказаться неоднозначными на фоне роста процентных расходов", - указывают эксперты. Аутсайдеры тем временем не изменились. Фавориты и аутсайдеры краткосрочной стратегии "БКС МИ":Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.