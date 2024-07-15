Акции НОВАТЭКа не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Т-Инвестиции"

Акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, но держать их в портфелях можно, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"НОВАТЭК" опубликовал производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Добыча углеводородов продолжает расти, - отмечают эксперты. - Причем основу роста составляют именно жидкие углеводороды (газовый конденсат и нефть). Это может быть связано с дальнейшей разработкой компанией месторождений "жирного" газа с высоким содержанием конденсата. В то же время реализация природного газа, включая СПГ, во втором квартале 2024 снизилась на 17% квартал к кварталу. Это также отразилось на запасах компании, которые на 30 июня выросли в четыре раза и составили 0,8 млрд куб. м. по сравнению с 0,2 млрд куб. м. на 31 марта. Все это из-за влияния санкций. Кроме того, Китай отменил поставку двух модулей для третьей линии Арктик СПГ-2 за несколько дней до прибытия оборудования в Мурманскую область. Новость негативная, но ожидаемая".

Аналитики "Т-Инвестиций" не рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа", однако считают, что держать их в портфеле можно.

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