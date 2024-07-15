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15 июля 2024 года 11:45

Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз, индекс МосБиржи просел к 2960п

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник вернулся к снижению после локального роста на открытии торгов вслед за подъемом вечерней сессии пятницы, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, что не воодушевляет "быков". Индекс МосБиржи откатился в район 2960 пунктов после утреннего роста к 2995 пунктам, упали бумаги "Магнита" (-5%) после отсечки годовых дивидендов, а также акции ВТБ после проведенного обратного сплита бумаг.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2960,8 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1063,01 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 июля, составляет 87,7427 руб. (-24,53 копейки).

Подешевели акции "Магнита" (-5%, до 5850 рублей; выплаты за 2023 год - 412,13 рубля на акцию).

В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1. Утром цена бумаг ВТБ составляет 95,69 рубля (-4% к уровню закрытия 8 июля, с учетом сплита).

Также просели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с учетом невнятного закрытия минувшей недели риски дальнейшего снижения на российском рынке остаются. Уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи остается ключевым фокусом на ближайшее время. До конца месяца есть вероятность дальнейшего снижения и отработки данного уровня в качестве сопротивления. Тем не менее, после решения ЦБ РФ по ключевой ставке можно ожидать восстановления растущего тренда. Дополнительным позитивом может послужить приток свежей ликвидности от дивидендов Сбера также к концу месяца, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке акций может преобладать легкое снижение, поскольку сейчас ему нужны новые драйверы - как в части перспектив стабилизации инфляции и будущего поведения процентных ставок на рынке, так и в отношении геополитических условий и курса рубля. Пока задача на ослабление рубля видится ключевой для правительства для роста экспортных доходов, считает аналитик.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, неделя начинается с резкого обострения политической напряженности в США после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, что создает предпосылки для всплеска волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник. Ситуация может еще больше усугубиться низкой ликвидностью, так как рынок Японии закрыт в связи с национальным праздником.

Однако это не единственное, что беспокоит инвесторов. Рост ВВП Китая составил 4,7% в апреле-июне, что является самым медленным показателем с первого квартала 2023 года и не соответствует прогнозу аналитиков в 5,1%. Основные индексы Китая отреагировали незначительным ростом в надежде на потенциальные стимулы экономики.

На рынке акций РФ основные дивидендные отсечки уже позади, и инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке 26 июля. Аналитики полагают, что повышение до 18% годовых уже заложено в котировки акций и облигаций, а до конца месяца на рынок придут дивиденды Сбербанка и "Роснефти". Весьма вероятно, рынок продолжит консолидацию на текущих уровнях до заседания ЦБ, считает Кабаков.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,6%, Dow превысил 40 тыс. пунктов. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальные отчеты крупных банков, открывшие очередной сезон отчетности.

За неделю Dow прибавил 1,6%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 0,2%. Последний индекс растет уже шесть недель подряд - это его самая длинная серия в плюсе с декабря прошлого года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в Штатах в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за восемь месяцев (с ноября 2023 года). Эксперты в среднем ожидали повышения до 68,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,01-0,4%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

Внимание рынка направлено на стартовавший в понедельник третий пленум ЦК Компартии КНР. Трейдеры надеются, что на пленуме будут приняты решения о важных реформах, которые подтолкнут к росту китайскую экономику.

Статданные Государственного статистического управления, опубликованные 15 июля, показали замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до минимума с января-марта 2023 года: экономика Китая в апреле-июне увеличилась на 4,7% в годовом выражении после подъема на 5,3% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Замедление темпов экономического роста в стране обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, а также усилением торговых противоречий с Западом.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне замедлился. Объем промпроизводства повысился на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после майского подъема на 5,6%, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал, что показатель увеличится на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 3,7% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема розничных продаж на 3,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены пытаются стабилизироваться после снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $85,09 за баррель (+0,1% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $82,31 за баррель (+0,1% и -0,5% в пятницу).

Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 21,82 млрд рублей (из них 3,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка, 3,041 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,36 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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