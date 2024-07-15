Цена на золото может вырасти до $2500/унц. через год - Freedom Finance Global

Котировки золота могут подняться к уровню $2500 за тройскую унцию через год, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Драгметалл ждет большей определенности от финансовых рынков и институтов. В текущем году росту цены на золото способствует сохраняющийся высокий спрос центральных банков. Хотя в Китае Народный Банк приостановил скупку золота, но, скорее всего, ненадолго. Примечательно, что золото обычно дорожает или дешевеет после того, как ФРС обнародует решение по процентным ставкам, но в 2024 году рост происходит вне решения, только на ожиданиях будущего снижения процентной ставки ФРС, которые с высокой вероятностью оправдаются уже в текущем году. По нашему прогнозу, через год золото может достичь $2500 за тройскую унцию", - пишет эксперт в обзоре.

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