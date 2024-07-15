Рубль, вероятно, пока останется вблизи уровней 11,75-12,25 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется вблизи уровней 11,75-12,25 рубля за юань в ближайшие дни, сообщается в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе не показывал выраженную динамику. Впрочем, на выходных Правительство объявило о дальнейшем смягчении мер валютного контроля - теперь порог обязательной продажи валютной выручки снижен уже до 40%. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,95 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. По данным ЦБ, с начала 2023 года доля продаваемой экспортерами выручки не опускалась ниже 60%, и номинально последние новации пока не меняют баланс предложения на рынке. На этом фоне для курса все еще сохраняет свою актуальность диапазон в 11,75-12,25 руб./юань", - пишут эксперты банка.

Также они напоминают, что по итогам прошлой недели нефтяные цены все же снизились. Глобальное ослабление доллара компенсировалось опасениями более низкого спроса на черное золото в связи с замедлением экономического роста. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $84,9/барр. На фоне утренней публикации слабой экономической статистики в Китае котировки, по мнению аналитиков, рискуют задержаться ниже $85/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.