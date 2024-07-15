Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- третий пленум ЦК Компартии КНР;

- промышленное производство еврозоны в мае;

- выступление главы ФРС США Пауэлла;

- квартальные результаты Goldman Sachs Group и BlackRock;

- возобновление торгов акциями ВТБ после обратного сплита.

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