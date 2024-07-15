SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Группа отчиталась за июнь. Результаты могут поддержать котировки бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, однако считаем, что во второй половине 2024 года темп роста пассажиропотока снизится до 4,5%. При этом сохраняем прогноз по пассажиропотоку "Аэрофлота" - рост на 12%, до 53 млн, по итогам текущего года", - указывают эксперты.

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