Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 87-90 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 87-90 руб./$1, по паре рубль/евро - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На стороне рубля выступают нефтяные цены, а также общее сокращение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров на фоне сохраняющихся сложностей с международными расчетами, - отмечает эксперт. - Тем временем ожидание повышения ключевой ставки российским регулятором на ближайшем заседании способно добавить поддержки рублю, однако в текущих условиях этот фактор имеет ограниченное влияние. В центре внимания мировых рынков - свежая аналитика временно ослабившая доллар - статистика по индексу потребительских цен (CPI) США, которая впервые с мая 2020 года по итогам июня показала снижение в сравнении с данными месяцем ранее на 0,1. Подобное демонстрирует замедление темпов инфляции в США и способно в перспективе подтолкнуть Федрезерв к снижению ключевой ставки в сентябре".

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