Индекс Мосбиржи может вернуться к 3000п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3000 пунктов на торгах в понедельник, предпосылки для роста российского рынка есть, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Во-первых, коррекция в пятницу после сильного роста в четверг выглядит вполне логично и ожидаемо. Это сняло локальную перекупленность. Во-вторых, снижение порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами (до 40%) играет в пользу рынка акций. Вероятно, правительство РФ хочет избежать чрезмерного укрепления рубля, что позитивно для бумаг экспортеров", - отмечает аналитик в комментарии.

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