Рынку акций РФ в целом нужны новые драйверы - БКС Экспресс

Рынку акций РФ в целом нужны новые драйверы для движения: понимание перспектив стабилизации инфляции и будущего снижения ставок, улучшение геополитических реалий, более слабый рубль, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Российский рынок в первой половине прошлой недели достаточно активно снижался на фоне очистки от дивидендов в ряде бумаг крупных компаний, а также сохраняющегося давления высоких процентных ставок. В четверг удалось отскочить сразу после "гэпа" Сбербанка, в пятницу - удержаться от существенного снижения. С учетом того что были обновлены минимумы с июля 2023 года, а индекс вышел из боковика последних месяцев, риски развития коррекции выросли, - пишет аналитик в обзоре. - В то же время пока обнадеживает мощный выкуп просадки четверга. Еще не отработан даже первый уровень коррекции по Фибоначчи, который проходит в районе 3050 пунктов по индексу Мосбиржи к волне снижения от майских максимумов. Сейчас отметка 3000 пунктов может выступать некоторым ориентиром, находясь выше/ниже которой, индекс повышает шансы на движение в соответствующем направлении".

Также Короев напоминает, что заканчивается дивидендный сезон. Крупные компании с высокой дивдоходностью, по которым на текущей неделе пройдет отсечка - "МТС", "Сургутнефтегаз", "Совкомфлот" и "Транснефть".

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