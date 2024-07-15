Вероятна консолидация рынка ОФЗ до заседания ЦБР в июле - ПСБ

Вероятен переход рынка рублевых гособлигаций к консолидации на текущих уровнях до объявления итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 26 июля 2024 года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Инвесторы продолжают отыгрывать рост ожиданий повышения ключевой ставки в июле после комментариев ЦБР и данных по недельной инфляции (9,25% на 8 июля), констатирует эксперт. В результате котировки госбумаг сползают вниз - за прошлую неделю доходность индекса RGBI выросла на 23 базисных пункта (б.п.) (до 16,09% годовых). В первую очередь переоцениваются короткие годовые выпуски, доходность которых уже достигла 17,2%, 5-летних - 16,03% годовых.

"При ожиданиях рынка повышения ключевой ставки на 200 б.п. (до 18% годовых) потенциал дальнейшего роста доходностей госбумаг, на наш взгляд, практически исчерпан и ограничен 20-30 б.п. Ожидаем, что до заседания котировки ОФЗ перейдут к консолидации на достигнутых годовых минимумах, - пишет Грицкевич в обзоре. - Однако по факту решения будут важны сигнал регулятора, а также его обновленные прогнозы по уровню ставки и инфляции. При негативном сценарии не исключаем, что до конца года может потребоваться еще одно повышение ставки. В этом ключе рекомендуем по-прежнему сохранять позицию флоатеров и не спешить удлинять дюрацию портфеля".

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