SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Совкомбанка

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций Совкомбанка с прогнозной стоимостью на уровне 20 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент в начале года объявил о покупке Хоум банка. Изначально структура сделки была такая: 10% банк выплачивает деньгами, а 90% акциями, которые выпускали через допэмиссию. Но из-за коррекции на рынке соглашение решили пересмотреть. В июле оценку Хоум банка снизили на 13% - с 0,8 до 0,7 от его капитала на конец 2023 года без учета бессрочного долга. Новость считаем умеренно позитивной для акционеров Совкомбанка. Это приведет к меньшему объему допэмиссии компании, меньшему размытию долей его текущих акционеров, а также к меньшим расходам на покупку", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.