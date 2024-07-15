Dow превысил 40 тыс. пунктов

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 0,6%. Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики на торгах в понедельник. Цены на нефть слабо повышаются в понедельник утром, Brent торгуется около $85,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальные отчеты крупных банков, открывшие очередной сезон отчетности.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы повышения за пятнадцать месяцев (с марта 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае индекс PPI увеличился на 2,4%, а не на 2,2%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в Штатах в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за восемь месяцев (с ноября 2023 года).

Эксперты в среднем ожидали повышения до 68,5 пункта, по данным Trading Economics.

Рыночная стоимость Bank of New York Mellon (SPB: BK) выросла на 5,2% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире банк-кастодиан в апреле-июне нарастил чистую прибыль на 9%, выручку - на 2,1%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогноз рынка.

Поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства Fastenal Co. (SPB: FAST) увеличил капитализацию на 2%. В минувшем квартале компания снизила чистую прибыль на 1,8%, но выручка повысилась на аналогичную величину. Оба показателя почти совпали со средним прогнозом экспертов.

Капитализация Ryder System (SPB: R) увеличилась на 3% после повышения дивидендов транспортно-логистической компании на 14%.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) также поднялась на 3%. UBS ухудшил рекомендацию по ним до "продавать", но повысил их прогнозную цену.

Акции Citigroup Inc. (SPB: C) подешевели на 1,8%, несмотря на позитивную отчетность. Банк, входящий в тройку крупнейших в США, во втором квартале увеличил чистую прибыль на 10,4%, выручку - на 3,6%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Также стало известно, что Citi выплатит главе банковского направления Вишвасу Рагхавану вознаграждение в виде акций более чем на $40 млн.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) потеряли в цене 1,2%, хотя чистая прибыль крупнейшего американского банка по объему активов в прошлом квартале выросла на 25%, выручка - на 22% и превысила прогноз.

Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) за тот же период получил выручку и чистую прибыль, которые также превзошли ожидания, но чистый процентный доход их не оправдал. Котировки акций банка упали на 6%.

Телекоммуникационный гигант AT&T Inc. (SPB: T) потерял 0,3% рыночной стоимости на новостях об утечке данных учета звонков и СМС почти всех его сотовых абонентов.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,62% и составил 40000,9 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,55% - до 5615,35 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,63% и достиг 18398,45 пункта.

За неделю Dow прибавил 1,6%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 0,2%. Последний индекс растет уже шесть недель подряд - это его самая длинная серия в плюсе с декабря прошлого года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник, трейдеры оценивают статданные из Китая.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День моря).

Новости о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа создают нервозность на рынке, отмечает Trading Economics. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением в ходе торгов.

Внимание рынка направлено на стартовавший в понедельник третий пленум ЦК Компартии КНР. Трейдеры надеются, что на пленуме будут приняты решения о важных реформах, которые подтолкнут к росту китайскую экономику.

Статданные, опубликованные 15 июля, показали замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до минимума с января-марта 2023 года.

Экономика Китая в апреле-июне увеличилась на 4,7% в годовом выражении после подъема на 5,3% в предыдущем квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов экономического подъема до 5,1%.

Замедление темпов экономического роста в стране обусловлено продолжающимся спадом на рынке недвижимости, слабым потребительским спросом, а также усилением торговых противоречий с Западом.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне замедлился.

Объем промпроизводства повысился на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после майского подъема на 5,6%, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал, что показатель увеличится на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 3,7% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема розничных продаж на 3,3%.

Бумаги BYD Co. теряют 0,2% China Vanke - 1,9%, China Tourism Group Duty Free - 1,3%.

В то же время акции Zijin Mining Group подорожали на 2,5%, SAIC Motor - на 0,3%, Shaanxi Coal Industry - на 2%, China Shenhua Energy - на 2,6%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,3%.

Дешевеют акции Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,3%), Meituan (SPB: 3690) (-1,5%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-1,7%), Chow Tai Fook Jewellery (-4,5%), Li Auto (SPB: LI) (-4,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,2% в ходе торгов, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $85,16 за баррель, что на $0,13 (0,15%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,37 (0,4%), до $85,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,23%), до $82,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,41 (0,5%), до $82,21 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

"Неудивительно, что мы наблюдаем укрепление доллара после попытки покушения на Трампа, и это оказывает давление на нефтяной рынок", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. "Кроме того, рынок приходит к мысли, что спрос на нефть в Китае в этом году будет разочаровывающим", - цитирует Паттерсона агентство Bloomberg.

Темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.