Акции JPMorgan торгуются вблизи справедливых уровней - Freedom Finance Global

Акции JPMorgan Chase & Co. торгуются вблизи справедливых уровней, котировки сохраняют ограниченный потенциал роста, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Эмитент представил отчетность за второй квартал текущего года. Формально основные финансовые метрики корпорации превысили консенсус, а показатели рентабельности улучшились, однако значительный вклад в рост выручки и чистой прибыли внесла разовая операция с акциями Visa Inc. Без учета этого фактора динамика основных показателей, в том числе рентабельности, у JPMorgan выглядит более скромно, - указывает эксперт в материале инвестиционной компании. - С начала текущего года котировки бумаг банка прибавили 20% при росте индекса S&P 500 на 18% и повышении секторального ETF на 12%. Реакция инвестсообщества на квартальный отчет оказалась умеренно негативной, однако стоит напомнить, что после публикации результатов стресс-тестов в конце июня акции JPMorgan опережали по темпам повышения широкий рынок. Сейчас они торгуются вблизи справедливых уровней и сохраняют ограниченный потенциал роста".

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