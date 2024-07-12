Рынок акций РФ на неделе обновил минимум индекса МосБиржи за год на отсечках дивидендов тяжеловесов

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе продолжил снижение из-за сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле из-за усиления инфляции, а также из-за отсечек годовых дивидендов "тяжеловесов" ("Роснефть", "Татнефть", Сбербанк). Индекс МосБиржи локально падал в район 2900 пунктов, обновив минимум за год (с июля 2023 года), после чего произошел коррекционный отскок в район 2970 пунктов.

В период с 8 по 12 июля индекс МосБиржи снизился на 5,6% и составил 2973,21 пункта, индекс РТС потерял 5,2% и достиг 1067,47 пункта на фоне снижения сентябрьской нефти Brent до $85,41 за баррель (-1,3%) и укрепления рубля. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 87,7427 руб./$1 (-0,3921 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (сентябрьская Brent откатилась ниже $86 за баррель); индекс МосБиржи просел к 3130 пунктам во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,3%) и расписками Ozon (-2,2%). Подросли перед отсечкой годовых дивидендов акции "Роснефти" (+0,9%), также подорожал "Газпром" (+0,7%).

Подешевели после отсечки годовых дивидендов акции "Газпром нефти" (-2,2%, до 675,9 рубля; выплаты за 2023 год - 19,49 рубля на акцию) и Совкомбанка (-4,6%, до 15,725 рубля; дивиденды за 2023 год составят 1,14 рубля). Росимущество утвердило выплату "Транснефтью" (+0,4%) по итогам 2023 года дивидендов в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,2 руб. на одну акцию. Закрытие реестра акционеров 18 июля.

Нефть корректировалась вниз после роста неделей ранее, трейдеры продолжали оценивать статданные по американскому рынку труда (число рабочих мест в июне выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла 4,1% - максимума за 2,5 года, рост зарплат замедлился до 3-летнего минимума), которые спровоцировали опасения замедления экономики США, что может сказаться на спросе на нефть.

Во вторник рынок акций РФ ускорил снижение по большинству blue chips на фоне просевшей нефти (Brent опустилась к $85,2 за баррель) и фондовой Европы, индекс МосБиржи откатился на фоне укрепления рубля в район 3050 пунктов (уровень почти 3-недельной давности) во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями "Мосэнерго" (-8,7%), "Роснефти" (-6,3%) и "Татнефти" (-4,4%), а также бумагами "Аэрофлота" (-5,7%).

Без дивидендов во вторник на Мосбирже торговались акции ПАО "Евротранс" (-16,2%), ПАО "Диасофт" (-7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,7%), ПАО "Группа Астра" (-4,3%), ПАО "Светофор Групп" (-6,2%), ПАО "Лензолото" (-2,8% и -3,6% "префы").

Сбербанк (-1,5%) в июне заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост на 1,1% г/г), в целом за полугодие прибыль крупнейшего российского банка составила 768,7 млрд рублей (рост на 5,6%) при рентабельности капитала в 22,9%. Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы прошлого года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что регулятору для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. "Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

На нефтяном рынке трейдеры оценивали последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, которые оказались менее серьезными, чем ожидалось. Также игроки следили за переговорами между Израилем и ХАМАС - ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывали давление на котировки.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне распродаж бумаг в сезон дивидендных отсечек, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и отскочившую вверх нефть (Brent превысила $85,5 за баррель после отката днем к $84), индекс МосБиржи упал в район 2975 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с конца июля 2023 года. В

В лидерах снижения выступили расписки OZON (-5,9%), акции "МТС" (-3,8%), "Газпрома" (-3,7%), ОК "Русал" (-3,7%). Просели вместе с рынком бумаги Сбербанка (-1,1%) в преддверии отсечки годовых дивидендов. Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (-11,5%, до 8,13 рубля; выплаты - 0,772 рубля на акцию).

Нефть вечером отскочила вверх на статистике Минэнерго США о недельной динамике запасов сырья (резервы нефти и бензина сократились сильнее ожиданий). Ураган "Берил" в Техасе лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, сообщил MarketWatch.

Страны ОПЕК+ в июне производили 35,5 млн б/с, в то время как их обязательства, включая добровольные сокращения, предполагали добычу 35,61 млн б/с, то есть альянс в июне перевыполнил свои обязательства по сокращению на 110 тыс. б/с.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (цена Brent вечером превысила $85,5 за баррель). Индекс МосБиржи, падавший в начале торгов на отсечке дивидендов Сбербанка в район 2900 пунктов отскочил к закрытию сессии выше 2990 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+5,3%) и расписками Ozon (+5,2%). Просели бумаги Сбербанка (-6,4%), но их откат по итогам дня оказался ниже размера дивидендов.

Также без дивидендов в четверг торговались акции "ФосАгро", которые смогли быстро закрыть "гэп" - бумаги выросли на 0,4% (до 5618 рублей; выплаты за IV квартал 2023 года - 294 рубля на акцию). Девелопер Etalon Group (+11%) в I полугодии 2024 года увеличил продажи в 2,3 раза в годовом выражении (до 78,6 млрд рублей), объем реализованной недвижимости вырос в 2,1 раза (до 384,6 тыс. кв. метров).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда страны. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 3,3% в мае, а эксперты ожидали сокращения инфляции до 3,1%. Статистика повысила ожидания по смягчению монетарной политики Федрезерва в сентябре, однако рынок акций США отреагировал нисходящей коррекцией после роста с начала недели.

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки (до 104,46 млн б/с), в 2025 году - на 1,85 млн б/с (до 106,31 млн б/с).

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips, игроки выборочно подбирали упавшие на неделе бумаги, хотя общая активность операций сократилась в преддверии выходных. Индекс МосБиржи в течение дня колебался в коридоре 2960-3020 пунктов, а к закрытию сессии закрепился в районе 2970 пунктов.

Подросли бумаги "Магнита" (+0,9%), которые последний день торговались на Мосбирже с дивидендами за 2023 год (выплаты - 412,13 рубля на акцию). Упали в пятницу после отсечки дивидендов акции "Башнефти" (-10,8% и -11,4% "префы"; выплаты за 2023 год - 249,69 рубля на акцию каждого вида) и "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-4,9%, до 10,66 рубля; выплаты - 0,67 рубля на "преф").

Внешние фондовые площадки в пятницу подросли на фоне первых неплохих квартальных отчетов крупнейших банков, нефть Brent стабилизировалась в районе $85,4 за баррель в надежде на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США.

В период 8-12 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "ЕвроТранс" (-29%), "Мосэнерго" (-18%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-15%); лучше рынка оказались бумаги SFI (+10%), ПАО "Европлан" (+2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может сохранить повышенную волатильность, реагируя на корпоративные события - главным фактором останется закрытие дивидендных реестров крупнейших компаний (дивидендные "гэпы" покажут бумаги "Магнита", МТС, АФК "Система", "Сургутнефтегаза", "Совкомфлота"). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2900-3000 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".